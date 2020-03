Лос-Анджелес, США, , 03:53 — REGNUM Студия Marvel приостановила производство третьего фильма о Человеке-пауке из-за эпидеми коронавируса. Об этом 1 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Согласно имеющейся информации, новый фильм режиссёра Джона Уоттса не начнут снимать в июле 2020 года, как было запланировано ранее. Издание отмечает, что, таким образом, из-за этого может быть отложена дата премьеры кинокомикса, которая должна состояться в 2021 году, что может в свою очередь оказать влияние на все фильмы четвёртой фазы киновселенной Marvel.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпания Sony Pictures отложила премьеру кинокомикса «Морбиус» на 19 марта 2020 года. Изначально планировалось, что фильм выйдет на экраны 30 июля 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьеру кинокомикса «Морбиус» отложили на восемь месяцев