Лос-Анджелес, США, , 11:54 — REGNUM Крис Террио, создававший сценарий для фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» признался, что ему пришлось многократно переписывать сценарий. Об этом 31 марта сообщил портал Comicbook.

«Я никогда не переписывал (сценарий — ИА REGNUM) фильма так много раз, как этот», — сказал Террио, отметив, что он не отнёсся легкомысленно к поставленной задаче.

«Это как прилив. Каждое утро появляется новый сценарий. Но мы просто продолжаем и продолжаем, думая, что он недостаточно хорош», — добавил сценарист.

Напомним, после выхода на экраны фильма «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» многие поклонники космической саги выступили в сети с критикой его сценария, обратив внимание на присутствующие в логике повествования проблемы.

На известном сайте Rotten Tomatoes критики присвоили картине весьма низкий рейтинг — 52%. Это говорит о том, что согласно внутренней терминологии сайта картина была признана «гнилой».

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