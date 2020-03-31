Нью-Йорк, США, 31 марта 2020, 03:05 — REGNUM Потоковый сервис Netflix опубликовал первый постер предстоящего боевика «Из огня (Extraction), главную роль в котором исполнит Крис Хемсворт. Изображение было выложено 30 марта на Twitter-странице компании.
https://twitter.com/NetflixFilm/status/1244625952954433536
Премьера картины на Netflix состоится 24 апреля 2020 года. Хемсворт исполнит роль Тайлера Рэйка — наёмника, которому предстоит выполнить невероятно сложную миссию по спасению похищенного сына известного преступника, отбывающего наказание в тюрьме.
В качестве режиссёра фильма выступил актёр и каскадер Сэм Харгрейв, который работал над постановкой трюков кинокомикса «Взрывная блондинка» (2017). Продюсированием проекта занимались режиссёры фильмов Marvel Энтони и Джо Руссо.
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