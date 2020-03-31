Лос-Анджелес, США, , 01:52 — REGNUM Дуэйн Джонсон, который исполнит роль Чёрного Адама в предстоящем фильме DC, заявил, что его герой с лёгкостью сможет победить Лигу Справедливости. Об этом 30 марта сообщил портал Screen Rant.

Актёр, общаясь со своими подписчиками в Instagram, отметил, что, по его мнению, члены известной команды не смогут ничего противопоставить «рассерженному» Чёрному Адаму.

«Что за чушь, (у них — ИА REGNUM) нет никаких шансов», — заявил Джонсон, рассмеявшись.

Ранее актёр признался, что он вёл переговоры со студией DC по поводу создания кинокомикса «Чёрный Адам» с 2008 года. Ожидается, что фильм выйдет на большие экраны в декабре 2021 года.

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