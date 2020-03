Лос-Анджелес, США, , 23:32 — REGNUM Галь Гадот, исполняющая роль Дианы в фильмах студии DC, сравнила ситуацию с эпидемией коронавируса с мировой войной. На это 31 марта обратил внимание портал We Got This Covered.

Она сделала репост публикации Закари Ливая, в которой актёр представил борющихся с эпидемией COVID-19 врачей в образе героев «Лиги справедливости». Актриса отметила, что коллаж, опубликованный её коллегой, является лучшим сравнением из всего того, что она видела.

«Поскольку в настоящее время они (врачи — ИА REGNUM) находятся на переднем крае борьбы с тем, что наиболее похоже на мировую войну из всего, что мы когда-либо видели», — написала Гадот.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что кинокомпани Warner Bros. отложила премьеру кинокомикса «Чудо-женщина 1984» на семь месяцев. Картина выйдет на большие экраны 14 августа 2020 года, а не 5 июня 2020-го, как было запланировано ранее.

