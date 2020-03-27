Санкт-Петербург, , 12:20 — REGNUM Михайловский театр во Всемирный день театра в пятницу, 27 марта покажет в режиме онлайн самую громкую премьеру сезона — балетную постановку Начо Дуато «Баядерка». Об этом сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Анжелина Воронцова в образе Никии в постановке «Баядерка». Фото предоставлено пресс-службой Михайловского театра

Поскольку все городские учреждения культуры закрыты для посещения из-за угрозы распространения коронавируса на территории города, руководство учреждения приняло решение сделать для зрителей подарок — провести на официальном сайте театра в 20:30 мск эксклюзивный показ фильма-балета «Баядерка», созданного в сотрудничестве с компанией Bel Air Media и телеканалом Mezzo.

«Премьера «Баядерки» стала самым громким событием этого сезона. Хореограф Начо Дуато обратился к жемчужине русской классики, добавив в знаменитый балет свежести и страсти. Древняя Индия стала блистательным фоном для истории любви храмовой танцовщицы и прекрасного воина, которым не суждено быть вместе», — говорится в сообщении.

Отметим, что фильм будет доступен к просмотру только на территории России и по завершению не будет сохранен. В спектакле заняты ведущие солисты театра: Никия — Анжелина Воронцова, Солор — Виктор Лебедев, Гамзатти — Андреа Лашшакова. Дирижер — Павел Сорокин.

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