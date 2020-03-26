Лос-Анджелес, США, , 03:08 — REGNUM Хавьер Бардем, давая очередное интервью журналистам, выступил в поддержку Джонни Деппа. Об этом 25 марта сообщил портал Cinema Blend.

Актёр назвал коллегу «настоящим джентельменом», обладающим хорошим чувством юмора и отметил, что тот всегда с уважением относился к каждому члену съёмочной группы.

«Я люблю Джонни. Он всегда был настоящим джентльменом и чрезвычайно щедрым и заботливым другом мне и моей семье», — сказал Бардем.

«Я люблю Джонни, потому что он хороший человек, попавший в ловушку лжи и манипуляций токсичных существ, и все же улыбающийся и любящий нас всех, несмотря на это», — сказал актёр.

В своём заявлении Хавьер Бардем также заявил что он готов дать показания в суде в защиту Деппа.

Ранее с подобными заявлениями в защиту Джонни Деппа выступили Пенелопа Крус, являющаяся женой Хавьера Бардема, и Вайнона Райдер, состоявшая с Деппом в отношениях в период с 1989 по 1993 годы.

Ещё в 2016 году бывшая жена актёра Эмбер Хёрд обвинила его в том, что он применял насилие по отношению к ней. В марте 2019 года Депп сам подал против экс-супруги иск о клевете.

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