Купертино, США, , 23:58 — REGNUM В сеть выложили первый трейлер новой картины с участием Криса Эванса «защищая Джейкоба» (Defending Jacob). Ролик был опубликован 25 марта на YouTube-канале сервиса Apple TV.

Сюжет нового триллера расскажет об убийстве, потрясшем небольшой город США и поставившем в отчаянное положение семью помощника окружного прокурора. Мужчине приходится сделать выбор между служебным долгом и собственным сыном. Премьера картины на потоковом сервисе Apple TV+ состоится 24 апреля 2020 года.

Последней работой Криса Эванса в кино стала роль в детективной картине Райана Джонсона «Достать ножи». Фильм вышел на экраны российских кинотеатров 28 ноября 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Фото: Эмма Уотсон ушла на карантин ради заботы о близких