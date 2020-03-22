Лондон, , 22:59 — REGNUM Судебный процесс по иску Джонни Деппа к британскому таблоиду The Sun о клевете отложен из-за эпидемии коронавируса. Об этом 22 марта сообщил портал Cinema Blend.

Первое судебное заседание должно было пройти 23 марта 2020 года. Планировалось, что несмотря на карантиные мероприятия, проводящиеся в связи с эпидемией коронавируса, все свидетели (24 человека) всё равно дадут показания (некоторые должны были участвовать в процессе удалённо, по видеосвязи).

Однако Верховный суд Великобритании в итоге решил отложить разбирательство из-за того, что ключевые участники сейчас находятся в разных точках земного шара: Эмбер Хёрд — в Лос-Анджелесе, а Джонни Депп — во Франции, где власти усилили карантинные мерпориятия.

Ситуацию усугубило то, что член команды юристов Деппа в настоящее время ушел на карантин из-за коронавируса. Принимавший решение судья также обратил внимание, что сложившаяся ситуация слишком непредсказуема и существует вероятность, что после того, как начнутся разбирательства, кто-то из участников процесса заболеет.

Джонни Депп подал иск против The Sun (таблоид принадлежит компании News Group Newspapers) в феврале 2020 года. В апреле 2018 года портал опубликовал статью, в которой актёра назвали «истязятелем жены» (wife beater).

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