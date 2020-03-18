Пекин, , 16:21 — REGNUM В связи с карантином, введённым на время эпидемии вирусной пневмонии, в Китае растет популярность цифровых индустрий культуры и туризма, которые будут развиваться ускоренными темпами. Об этом 18 марта сообщает Синьхуа со ссылкой на заявление начальника департамента по развитию индустрий министерства культуры и туризма КНР Гао Чжэна.

По словам чиновника, офлайн-мероприятия столкнулись с карантинными ограничениями, а базой для роста потребления в новых формах культурной жизни стали технологии 5G и искусственного интеллекта.

Также сообщается, что минкульт обнародовал специальные инструкции и рекомендации по возобновлению работы учреждений культуры и доступа к туристическим достопримечательностям в режиме соблюдения мер противоэпидемиологической безопасности. Принимаются меры по облегчению налоговой нагрузки на деятелей культуры и искусства и лиц, занятых в сфере туризма и культуры.