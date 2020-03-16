Лондон, , 22:59 — REGNUM Британский актёр Идрис Эльба, который сегодня, 16 марта 2020 года, получил позитивный результат при тестировании на коронавирус, выпустил видео для поклонников. Соответствующую публикацию он разместил на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/idriselba/status/1239617034901524480

Эльба сообщил, что пока он чувствует себя хорошо и у него нет симптомов заболевания. Однако он ушел на карантин, когда узнал о возможных последствиях воздействия вируса.

«Люди, оставайтесь дома и будьте праматичными. Я буду держать вас в курсе по поводу того, как у меня дела. Никакой паники», — написал Эльба.

Ранее заразившиеся коронавирусом Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон также разместили в сети публикации для поклонников. Уилсон выложила в сеть Spotify-плейлист для тех, кто добровольно поместил себя на карантин, Хэнкс поблагодарил фанатов за поддержку и предложил всем заботиться друг о друге.

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