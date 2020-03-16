Тегеран, , 22:24 — REGNUM 15 марта иранский поп-певец Роозбех Нематоллахи провел концерт без зрителей в башне Милад в качестве поддержки борьбы с пандемией коронавируса, известного как COVID-19. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Нематоллахи призвал остальных певцов помочь предотвратить COVID-19 при помощи проведения подобных мероприятий. Иранский певец был нацелен на смягчение общественного мнения по поводу вспышки.

Во время своего выступления Нематоллахи пожелал здоровья своим слушателям и немедленного выздоровления тем, кто был госпитализирован. Кроме того, иранец выразил свои соболезнования семьям погибших «мучеников» в результате разразившейся вспышки инфекционного заболевания.

Глава Управления по связям с общественностью министерства здравоохранения Ирана Киануш Джаханпур ранее заявил, что 4 790 человек из общего числа 13 938 инфицированных коронавирусом пережили смертельную болезнь, а 724 человека погибли.