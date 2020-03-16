Симферополь, , 21:01 — REGNUM Режим повышенной готовности вводится на территории Республики Крым с 17 марта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Крыма.

«На период действия режима запрещается проводить любые спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия», — отметил председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В регионе рекомендовано сократить число массовых мероприятий — не только культурных и спортивных, но и деловых, либо проводить их в видеоформате без участия зрителей. Школы, детские сады, магазины, больницы и поликлиники продолжат работать в штатном режиме. Председатель Совмина подчеркнул, что меры носят профилактический характер.

Параллельно решается вопрос о возможности проведения массовых мероприятий к очередной годовщине воссоединения Крыма с Россией — решение обещают принять в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности вводится в целом ряде регионов России. На территории Крыма случаи заболевания коронавирусной инфекцией на 16 марта не регистрировались.