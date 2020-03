Москва, , 15:33 — REGNUM Участница петербургской группы «Ленинград» Флорида Чантурия и фронтмен группы The Hatters Юрий Музыченко выступят с коллективом Little Big на фестивале «Евровидение» в Роттердаме. Сообщение об этом опубликовано 13 марта в телеграм-канале The Hatters.

В группе отметили, что «босс» коллектива и «бесстрашная» Флорида Чантурия отправятся на конкурс вместе с Little Big. Творческое объединение Little Big Family включает в себя группу Музыченко.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта музыканты Little Big представили клип на песню Uno, с которой они выступят на «Евровидении» в мае. Жанр песни они определили как «метал-диско».

Читайте также: Группа Little Big представила песню для «Евровидения»