Санкт-Петербург, , 16:06 — REGNUM Пятичасовой фильм-кинопутешествие по Эрмитажу, снятый одним кадром на телефон iPhone 11 Pro Max, представили компания Apple и музей Государственный Эрмитаж 9 марта. Фильм опубликован на канале Apple Россия в YouTube.

Фильм представляет прогулку по 45 залам музея от первого лица. На кадрах фильма зрители могут увидеть почти 600 произведений искусства. Режиссером фильма выступила Аксинья Гог.

Помимо залов с картинами и скульптурами, в фильме показана постановка с элементами классического и современного балета, а также выступление трио Кирилла Рихтера в составе фортепиано, скрипки и виолончели, завершающееся современной танцевальной композицией.

В картине прозвучали композиции композиторов: Антона Шварца, Романа Литвинова, Габриэля Прокофьева, Кирилла Рихтера.

Фильм снят в рамках проекта «Снято на iPhone». Это вторая картина из проекта. В декабре 2019 был снят короткометражный фильм режиссера Дэвида Литча про детей.