Нью-Йорк, США, , 14:27 — REGNUM Роль Фуриосы в предстоящем сериале-приквеле «Безумного Макса» может исполнить британская актриса Джоди Комер. Об этом 9 марта сообщил портал Geeks WorldWide.

https://twitter.com/PolitoThomas/status/1237130789470470144

Компанию актрисе может составить Ричард Мэдден — его рассматривают на роль главного мужского персонажа шоу. Однако эта информация пока не была официально подтверждена авторами сериала.

Напомним, предстоящий сериал по вселенной «Безумного Макса» расскажет историю молодой Фуриосы — главной героини фильма «Дорога ярости». Дата выхода шоу пока не сообщается.

Читайте ранее в этом сюжете: Создатели «Пацанов» сделали женщиной героя из оригинального комикса