Лондон, , 23:10 — REGNUM В новом тизере предстоящего фильма «Не время умирать» с Дэниэлом Крейгом в главной роли показали давнего врага бонда — Эрнста Ставро Блофельда (Кристоф Вальц). Ролик был опубликован 3 марта на Twitter-странице Anton Volkov.

https://twitter.com/antovolk/status/1234592703293394944

Видео даёт зрителям понять, что в 25-м фильме «бондианы» Агенту 007 и Блофельду придётся преодолеть взаимную ненависть, поскольку теперь у них теперь появится общий враг в лице злодея Сафина (Рами Малек).

«Теперь твой враг — мой враг», — такие слова произносит за кадром герой Кристофа Вальца.

В российских кинотеатрах фильм «Не время умирать» начнут показывать 9 апреля 2020 года. Снял картину режиссёр Кэри Фукунага («Безродные звери», «Маньяк»).

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