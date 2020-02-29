Скопье, , 07:46 — REGNUM В этом году международный карнавал в македонском городе Струмица пройдет не так ярко и весело, как обычно. Из-за угрозы коронавируса почти все мероприятия ежегодного карнавального фестиваля были отменены.

Остальные мероприятия карнавала, который должен был продлиться до 4 марта, были отменены. Об этом сообщил глава Организационного совета карнавала Александр Цицимов в интервью для македонского новостного агентства AIM.

Несмотря на то, что правительство Северной Македонии не приняло официального решения об отмене общественных мероприятий и массовых акций в связи с угрозой коронавируса, организаторы карнавала приняли решение об отмене бала-маскарада, международной карнавальной ночи, детского карнавала и всех остальных традиционных мероприятий фестиваля, кроме концерта, который состоялся 28 февраля.

Карнавал должен был принять свыше 1200 участников из Сербии, Греции, Италии, Боснии и Герцеговины и Северной Македонии.

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