Москва, , 22:01 — REGNUM Не допущенный к прокату в России фильм «Дау. Наташа», который вошел в программу проходящего в Берлине кинофестиваля не снискал любви немецких зрителей и критиков.

Картина, являющаяся частью многосерийного проекта Ильи Хржановского, не получившая прокатную лицензию в России из-за сцен откровенно непристойного содержания, породила в Германии множество возмущенных отзывов по той же самой причине.

Так, обозреватель газеты Tagesspiegel не смог понять, каким образом сцена, где следователь заставляет героиню изнасиловать себя бутылкой и другие ей подобные должны помочь зрителю прочувствовать жизнь при «тоталитарном режиме». А его коллега из информационного агентства DPA и вовсе назвал фильм издевательством над «жертвами сталинизма».

Журналисты газеты Tageszeitung рассказали своим читателям о том, что «борец с тоталитаризмом» Хржановский на съемках проекта применял к членам своей команды тоталитарные методы, заставляя работать «в бесчеловечных условиях» и по кабальным контрактам, а также допуская по отношению к участницам съемок то, что вполне можно расценить как завуалированные сексуальные домогательства. Сам режиссер категорически отвергает все обвинения.

Напомним, решение не выпускать в российский прокат многосерийный проект «Дау», представляющий собой трехсерийную интерпретацию Хржановским биографии великого советского физика, лауреата Нобелевской премии Льва Ландау, было принято Министерством культуры в ноябре 2019 года. Авторы пообещали обжаловать это решение в суде.