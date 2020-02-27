Лос-Анджелес, США, , 20:32 — REGNUM Мультфильм «Вперед» от компаний Disney и Pixar лишился персонажа-лесбиянки, об этом сообщил портал КиноПоиск 27 февраля.

Впрочем, дорожная патрульная — женщина-циклоп по имени Спектр, которая по сюжету останавливает главных героев за нарушение правил, на российских экранах появится, просто ее ориентация в русской озвучке останется тайной. В оригинале Спектр — лесбиянка, которая, по ее словам, вместе со своей подругой воспитывает ребенка. Это первый персонаж-ЛГБТ в мультфильмах Pixar.

Напомним, первые сообщения о ЛГБТ-персонаже в мультфильме, который в отечественном прокате должен идти с рейтингом 6+ вызвало бурные дискуссии и волну негодования, некоторые известные общественные деятели, психологи и кинематографисты требовали не допустить запрещенную в России законом пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних. Известный своей борьбой за традиционные ценности депутат Госдумы Виталий Милонов назвал мультфильм «Вперед» «идеологической диверсией» и потребовал отобрать у вредной киносказки прокатную лицензию В этом плане изменение озвучки является компромиссом, позволяющим обойтись «малой кровью». Мультфильм «Вперед» выходит в российский прокат 6 марта.