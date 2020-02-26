Москва, , 22:18 — REGNUM Режиссер комедии «Холоп» Клим Шипенко прокомментировал шутку Юрия Лозы о том, что актер Александр Петров заранее записан на все роли в отечественных фильмах. Он объяснил ситуацию с кастингом в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Одни и те же лица появляются на экранах, по мнению Шипенко, потому что только яркие актеры, уже имеющие свою аудиторию, способны обеспечить успех картине. В России нет таких звезд, чье имя в титрах, пусть даже не в главной роли, уже может привлечь зрителя, а потому приходится отдавать все роли актерам с аудиторией, которая появляется у отечественного актера только после 30-и.

Напомним, композитор Юрий Лоза на своей страничке в фейсбуке накануне в шутливой форме посетовал на то, что молодым актерам, которые «обивают пороги многочисленных киностудий, проходят пробы, облизывают продюсеров, думая, что однажды сыграют свои звёздные роли и добьются славы» ничего не светит. Он пошутил, что Александр Петров уже утвержден на все главные роли, от Геракла до Отелло.