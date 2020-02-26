Лос-Анджелес, США, , 21:33 — REGNUM Имя Маколея Калкина в списке участников 10-го сезона «Американской истории ужасов», опубликованном одним из авторов сериала Райаном Мёрфи, оказалось сюрпризом для телезрителей.

39-летний актер, ставший знаменитым в детстве после фильма «Один дома», так и не смог построить серьезную актерскую карьеру ни в кино, ни на телевидении, номинировался на антипремию «Золотая малина» и имел большие перерывы в съемках. В прошлом году он сыграл одну из эпизодических ролей в комедийной драме Сета Грина «Земля перемен», но провалил кастинг в фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Работа в «Американской истории ужасов» станет первой постоянной работой Маколея Калкина на телевидении.

В ролике-тизере, выложенном Мёрфи, где имена старых и новых актеров сериала появляются на фоне морского прибоя, имя Калкина возникает вторым. Также в сезоне заняты Сара Полсон, Эван Питерс, Кэти Бэйтс, Билли Лурд, Финн Уиттрок, Лили Рейб, Адина Портер и другие.

Что за роли достались актером и какова тематика сезона, пока неизвестно. Не разглашается и дата его старта.

Напомним, телесериал «Американская история ужасов» выходит с 2011 года. Каждый сезон имеет свой сюжет и представляет собой практически самостоятельный мини-сериал в жанре хоррор из 9 — 13 серий.