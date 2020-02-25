Тегеран, , 19:06 — REGNUM Иранский полнометражный фильм «Диапазон» режиссера Хамеда Техрани примет участие в двух международных кинофестивалях в Индии в марте. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 февраля.

Фильм рассказывает о 50-летней матери-одиночке по имени Рана, счастливо живущей со своей дочерью Ходой, которая учится в старших классах средней школы и собирается поступить в колледж. В 18-й день рождения Ходы жизнь Раны меняется кардинальным образом в худшую сторону, когда женщина столкнулась с суровыми законами и обычаями.

«Диапазон» впервые выйдет на экраны в рамках 12-го Международного кинофестиваля в Бангалоре, который пройдет в столице индийского штата Карнатака с 26 февраля по 4 марта 2020 года. Затем фильм примет участие в Международном кинофестивале Habitat в Нью-Дели 13−23 марта.

Ранее фильм принимал участие в нескольких других международных кинофестивалях, включая 18-й Международный кинофестиваль в Пуне (Индия), 20-й Женевский международный фестиваль независимого кино Black Movie в Швейцарии и 7-й Международный кинофестиваль Tofifest в Польше.