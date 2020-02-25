Сеул, , 16:02 — REGNUM Архиепархия Сеула приняла решение о прекращении проведения месс, включая мессы в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии (соборе Мёндон), из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей архиепархии.

По их словам, мессы не будут проводиться в 13 епархиях, за исключением епархий на острове Чеджу, в городе Масане и Тэджоне, в период с 26 февраля по 10 марта.

Известно, что архиепархия Сеула состоит из 16 епархий, а число верующих составляет 1,56 млн человек.

Собор Мёндон или Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии — католическая церковь, находящаяся в Сеуле, Южная Корея. Собор расположен на улице Мёндон. Церковь является кафедральным собором архиепархии Сеула и национальным историко-архитектурным памятником

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