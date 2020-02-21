Воронеж, , 17:34 — REGNUM В рамках фестиваля «Русское лето», который пройдёт с 22 по 24 мая в Центральном парке Воронежа, будет работать дискуссионная площадка о молодёжной культуре, а также состоится посвящённый истории региона конкурс граффити. Об этом на пресс-конференции 21 февраля рассказала председатель Молодежного правительства Воронежской области Кристина Кулешова.

«В 2019 году мы создали экспертный молодёжный совет Воронежской области, который стал площадкой для общения молодых людей — например, уличных музыкантов и граффитистов. Это ребята, у которых много идей по развитию культурной составляющей города, но обычно с ними общественные организации не работают. У нас родилось некоторое количество проектов, которые мы решили привнести и в фестиваль «Русское лето».

Одним из них станет дискуссионная площадка под названием «Какая культура нужна молодёжи?». На эту площадку мы хотим пригласить непосредственно губернатора, представителей министерства культуры, общественников и пообщаться на тему создания образа культурного молодого человека, нынешнего жителя Воронежа и Воронежской области», — рассказала Кулешова.

Ещё одним из проектов, который разработал молодёжный экспертный совет, стал конкурс граффити. По замыслу организаторов, проекты победителей конкурса украсят колонны на пути к Центральному парку.

«Также у нас есть идея проведения конкурса на украшение колонн над Центральным парком. Тематика будет задана «75-летие Победы» и «История Воронежской области». Финалистов будем определять открытым голосованием среди жителей региона, и победитель получит возможность разместиться на этих площадках», — добавила председатель Молодёжного правительства.

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