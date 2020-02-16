Москва, , 19:25 — REGNUM 19 февраля в пространстве Community Stage состоится премьера постановки Николая Бермана «Манарага» по роману Владимира Сорокина.

По сообщению портала Театр, спектакль «Манарага» — это совместный проект Электротеатра «Станиславский» и Мастерской индивидуальной режиссуры Бориса Юхананова. Антиутопия Сорокина рассказывает о будущем, в котором книги стали настоящей редкостью и используются гурманами в качестве «дров» для нелегального приготовления блюд высокой кухни.

По мнению режиссера спектакля Николая Бермана, роман Сорокина — «одна из тех книг, которые как бы сами просятся на сцену». В то же время площадка постановки, Community Stage, как будто специально создана для «Манараги» — это «театр, кафе и библиотека в одном лице».