Москва, , 19:22 — REGNUM 85-летний актер и режиссер Александр Ширвиндт завил, что слухи о его решении покинуть пост художественного руководителя московского Театра сатиры — «это волна трепотни».

По сообщению портала Театрал, Ширвиндт прокомментировал новости о своем скором уходе в беседах с ТАСС и Театралом. Артист сообщил, что сейчас репетирует с труппой Театра сатиры новую постановку, поэтому говорить о его уходе «преждевременно».

Ранее в интервью изданию Sobesednik Александр Ширвиндт заявил, что планирует подать в отставку, так как «театру нужна свежая, молодая кровь», а «въезжать в театр на инвалидной коляске» он считает неправильным. Также худрук Театра сатиры подчеркнул, что не намерен выбирать себе преемника — это прерогатива Департамента культуры правительства Москвы. Среди возможных претендентов СМИ называют имя Сергея Газарова.