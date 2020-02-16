Москва, , 19:16 — REGNUM Российский фильм «Лёд 2» режиссера Жоры Крыжовникова поставил новый рекорд кассовых сборов за один день для российских лент. В первый день показов картина собрала не менее 190 миллионов рублей.

По сообщению портала Film.ru, по этому показателю фильм обогнал прочие российские кинохиты: «Т-34» (114 млн) и «Я худею» (107 млн). При этом картине не удалось превзойти по кассовым сборам абсолютного рекордсмена российского кинопроката, фильм «Мстители: Финал» (собрал в первый день проката 453,9 млн рублей).

Фильм «Лёд 2» продолжает историю пары главных героев — фигуристки Нади (Аглая Тарасова) и хоккеиста Саши (Александр Петров). Также в фильме снимались Мария Аронова, Надежда Михалкова, Юлия Хлынина и другие.