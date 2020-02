Лондон, , 23:18 — REGNUM 14 февраля 2020 года вышел в свет мини-альбом ранее не издававшихся треков культового британского рок-певца Дэвида Боуи. Новая пластинка получила название «Is It Any Wonder?», она включает шесть редких записей.

Стоит отметить, что выпуском пластинки занимался британский лейбл звукозаписи Parlophone. Поклонники творчества артиста особо оценили вышедший ремикс на песню «The Man Who Sold the World», ведь именно эту версию песни Дэвид пел в 1995 году во время совместного с Nine Inch Nails тура «Outside Tour».

По информации российского новостного агентcтва InterMedia, альбом содержит и другую версию оригинальной песни, которая была записана Боуи совместно с Гейлом Энн Дорси, Ривзом Гэбрелсом и Марком Плати в январе 1997 года.

Напонмим, что артист скончался 10 января 2016 года от рака печени, спустя два для после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar».