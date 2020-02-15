Санкт-Петербург, , 19:11 — REGNUM Петербургский театр кукол «Бродячая собачка» может получить вторую сценическую площадку в Северной столице. Как сообщили в Смольном, правительство города рассмотрит возможность расширения театра за счёт помещений в доме №74 по проспекту Стачек.

Такое решение принял губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов во время рабочего объезда Кировского района.

Заметим, в 2020 году театру исполняется 30 лет. В активном репертуаре театра 32 спектакля. Ежегодно он выпускает 2−3 новые постановки. За год спектакли театра посещают более 26 тысяч зрителей.

Смольный отмечает, что «Бродячая собачка» стал одним из первых в городе театров со спектаклями для малышей. Учреждение много работает с инвалидами, воспитанниками детских домов, интернатов, реабилитационных центров, а также с многодетными, малообеспеченными и неблагополучными семьями.

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