Москва, , 23:50 — REGNUM В Москве состоялось финальное заседание по иску известного российского хип-хоп исполнителя Левана Горозии, более известному под псевдонимом L'One, к бывшему лейблу Black Star. Главным вопросом заседания стало возмещение убытков артисту.

Напомним, что ранее адвокат исполнителя заявлял, что намерен добиться выплаты средств, которые лейбл вычитал с Левана. К ним могут относиться деньги за аренду студий, съемки видеоклипов и т.д. Некоторые источники писали, что речь идет о сумме в 147 миллионов рублей.

По информации российского новостного агентства The Flow, в удовлетворении иска было отказано.

Отметим, что в январе Леван приступил к записи первого альбома в рамках своего нового проекта.