Лондон, , 22:50 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. откроет в Лондоне ресторан, выполненный в стилистике комиксов и фильмов про Бэтмена. Об этом 1 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/TheComicon/status/1228358479779418112

Заведение получит название Park Row, что являетя отсылкой к району города Готтэм из фильмов и комиксов про Бэтмена. Площадь ресторана составит 18 тыс. квадратных метров. Как отмечают авторы проекта, опыт от посещения Park Row будет «больше похож на обеденное шоу, чем на поход в обычный ресторан».

Например, чтобы попасть в него, гостям придётся пройти через пещеру Бэтмена, после чего они получат возможность выбрать, куда им направиться: им будут предложены отличающиеся по тематике три бара и пять ресторанов. Самый большой отдел будет называться Iceberg Lounge, в честь суперзлодея Пингвина.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Мэтт Ривз и актёр Джеффри Райт подразнили фанатов Бэтмена. Режиссёр предстоящей картины «Бэтмен» опубликовал на своей странице видео, в котором он впервые показал Роберта Паттинсона в образе супергероя. Райт в ответ на его публикацию разместил пост с фотографией прожектора, при помощи которого комиссар Гордон вызывает Бэтмена.

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