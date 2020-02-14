Лос-Анджелес, США, , 11:12 — REGNUM Актриса Мэйси Уильямс высказалась по поводу задержки фильма «Новые Мутанты», в котором она исполнила одну из главных ролей. Об этом 14 февраля сообщил портал Digital Spy.

Он сделала это по той причине, что некоторые фанаты высказали в сети предположение: задержка может быть признаком того, что на самом деле фильм получился не очень хорошим.

Уильямс сказала, что она по-настоящему гордиться картиной и добавила, что причиной практически двухлетней задержки его выхода на экраны стало слияние Disney и Fox.

«Я, честно говоря, думаю, что на на это сильно повлияло что-то, что мы не могли контролировать», — сказала Уильямс.

Напомним, первоначально премьера «Новых мутантов» должна была состояться в апреле 2018 года, затем её неоднократно откладывали. В итоге в январе 2020 года стало известно, что мрачный кинокомикс выйдет на экраны российских кинотеатров 2 апреля 2020 года.

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