Лос-Анджелес, США, , 10:56 — REGNUM Сэмюэл Л. Джексон в очередной раз сыграет наёмного убийцу в новом триллере, который снимут режиссёры «Фокуса» Джон Рекуа и Гленн Фикарра. Об этом 13 февраля сообщил портал Deadline.

Актёр исполнит роль киллера по имени Моррис Стоукс, который «ушёл на пенсию». Однако когда его племянник совершает глупую ошибку, босс Стоукса даёт ему последнее задание, предлагая выбор: или не вполне обычный «пенсионер» убивает молодого родственника, или он помогает ему вернуть деньги, которые тот «потерял».

В процессе решения возникающих на пути проблем пожилой киллер будет размышлять над некоторыми жизненными уроками. Картина пока не имеет официального названия.

Напомним, сейчас Сэмюэл Л. Джексон снимается в комедийном боевике «Телохранитель жены киллера» режиссёра Патрика Хьюза, который представляет собой сиквел ленты «Телохранитель киллера». В этом проекте также участвуют Райан Рейнольдс, Сальма Хайек, Габриэлла Райт и Том Хоппер.

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