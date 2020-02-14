Лос-Анджелес, США, , 10:36 — REGNUM Несмотря на свои прошлые заявления Роберт Инглунд сказал, что он вряд ли ещё раз исполнит роль Фредди Крюгера. Об этом 14 февраля сообщил портал Screen Rant.

«Я не думаю, что когда-нибудь снова использую грим. Я слишком стар для этого. Я староват для того, чтобы сейчас играть Фредди», — сказал Инглунд, добавив: ему известно что права на франшизу вернулись к Уэсу Крэйвену и что тот с продюсерами уже рассмотрел множество идей, касающихся возможного нового фильма про маньяка из ночных кошмаров.

Актёр отметил, что он хотел бы получить приглашение в проект будущей картины, но не в качестве исполнителя роли Крюгера. Инглунд сказал, что он бы хотел сыграть эксперта по снам, которого в одном из фильмов франшизы сыграла актриса Элизабет Поинтер.

«Я думаю, что фанатам было бы весело, а мне было бы интересно сыграть роль, которую изначально исполнила женщина», — заявил Инглунд, отметив, что сейчас он ничего не знает о том, какой вообще хочет снять фильм команда Крэйвена.

«Я не знаю, что они делают. Итак, я просто жду», — признался актёр.

В 2017 году актёр уже заявлял, что он слишком стар для роли Фредди Крюгера. Однако в 2018 и 2019 годах он изенил свою позицию и сказал, что может ещё раз попробовать сыграть этого персонажа.

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