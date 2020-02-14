Лос-Анджелес, США, , 09:50 — REGNUM В предстоящем фильме «Мир Юрского периода» вернутся ещё два персонажа, знакомых поклонникам франшизы. Об этом 13 февраля сообщил портал Screen Rant.

В проекте картины поучаствуют актёры Джейк Джонсон и Омар Си, которые впервые появились в фильме «Мир Юрского периода» 2015 года. Джонсон тогда сыграл оператора диспетчерской Лоуэри Крутерса, а Си — тренера по баскетболу по имени Барри.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в третьей части «Мира Юрского периода» снимется актриса Деванда Уайз. По имеющейся информации, она исполнит одну из главных ролей.

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