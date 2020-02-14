Штат Калифорния, США, , 09:07 — REGNUM Герой американских боевиков актер Брюс Уиллис сыграет в голливудском фантастическом фильме «Космический грех».

По сообщению американского издания Deadline, которое специализируется на кино и телеиндустрии, герою Брюса Уиллиса предстоит бороться за выживание человечества в ходе вторжения враждебных инопланетян, которые, среди прочего, способны заражать людей неведомыми болезнями.

Создателями картины и авторами сценария выступят Кори Лардж и Эдвард Дрейк. Ранее оба автора уже работали с Брюсом Уиллисом в ходе съемок фильма «Прорыв», который готовится к выпуску на широкие экраны.