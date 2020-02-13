Лос-Анджелес, США, , 23:18 — REGNUM Джимми Палмиотти, являющийся одним из авторов комиксов издательства DC про Харли Квинн, выступил в защиту изображения персонажа, которое было показано Марго Робби и создателями кинокомикса «Харли Квинн: Хищные птицы». Об этом 13 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/jpalmiotti/status/1227960630969323520

Писатель заявил, что образ сумасшедшей героини в «Хищных птицах» полностью соответствует персонажу комиксов.

«Марго Робби изображает Харли Квинн именно так, как мы показываем персонажа с 2013 года», — написал Палмиотти, предложив всем, кто утверждает, что это не так, ознакомиться со всеми выпущенными за последние семь лет комиксами.

Марго Робби сейчас снимается в фильме Джеймса Ганна «Отряд самоубийц», в нём она вновь исполнит роль королевы Готэма. Ожидается, что этот кинокомикс выйдет на большие экраны в августе 2021 года.

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