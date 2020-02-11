Прага, , 00:48 — REGNUM На фестивале Comic Con, который прошёл в Праге с 7 по 9 февраля 2020 года, произошел небольшой скандал, связанный с визитом актрисы Анны Шаффер. Об этом 10 февраля сообщил портал «Мир фантастики».

Шаффер знакома всем фанатам «Ведьмака» по роли волшебницы Трисс Меригольд. Во время общения актрисы с поклонниками организаторы Comic Con поставили на заднем фоне фотографию другой девушки — косплеера Ксении Шелковской, чьё фото было обработано в графическом редакторе для придания сходства с Шаффер.

Другой косплеер — Наталья Кочеткова на своей странице в Twitter отметила, что, таким образом, администрация Comic Con проявила неуважение к создателям арта. Позже организаторы фестиваля извинились за ошибку, сообщили, что фотография была взята из открытого источника и пообещали впредь серьёзнее относиться к подбору изображений.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что во втором сезоне «Ведьмака» появится Леший. Ожидается, что этот монстр из цикла «Ведьмак» Анджея сапковского и игр CD Project RED появится в одном из эпизодов, и у его появления будут «серьёзные последствия».

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