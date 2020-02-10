Лос-Анджелес, США, , 21:16 — REGNUM Режиссёр Райан Джонсон рассказал журналистам о судьбе проекта продолжения детективного триллера «Достать ножи» (Knives Out). Об этом 10 февраля сообщил журнал Variety.

Кинематографист дал небольшое интервью во время церемонии вручения премии «Оскар». Он сообщил, что в предстоящем сиквеле Дэниэл Крэйг вернётся в роли загадочного частного детектива Бенуа Бланка.

«Это будет Даниэль, играющий Бенуа Бланка, детектива. Кроме этого, все уже решено. Это будет совершенно новый актерский состав», — сказал Джонсон.

Премьера фильма «Достать ножи» состоялась в России 29 ноября 2019 года. Картина имела коммерческий успех, при бюджете $40 млн она собрала в США около $159 млн, а в мире — более $299,6 млн.

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