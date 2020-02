Лос-Анджелес, США, , 19:56 — REGNUM В англоязычном сегменте сети многие фанаты кинокомикса «Джокер» режиссёра Тодда Филлипса с негодованием встретили новость о том, что «Оскар 2020» в номинациях «Лучший фильм» и «Лучший режиссёр» достался не этой картине, а фильму «Паразиты» Пон Чжун Хо. Об этом 10 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Пользователь под ником anti-popular, не согласившийся с решением жюри «Оскара», описал свою реакцию по поводу того, что «Паразиты» обошли «Джокера» с помощью мема, который появился благодаря певице Билли Айлиш.

https://twitter.com/pissedoffbyron2/status/1226724505764159488

«Это полная чушь. Этот фильм не выглядит как лучшая картина. Он («Оскар» — ИА REGNUM) должен был достаться «Джокеру» или «Форд против Феррари», — написал в комментариях к публикации на официальной Twitter-странице Киноакадемии США Ronit Jethy.

«Джокера» ограбили, но Хоакин хотя бы получил «Лучшего актера», — отметил henry rollins cum tribute. С тем, что картину ограбили также согласился nomura115.

Фильм «Джокер», главную роль в котором исполнил Хоакин Феникс, был удостоен премии «Оскар» в номинациях «Лучшая мужская роль» и «Лучший саундтрек. Награды в категориях «Лучший фильм», «Лучший режиссёр», «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучший оригинальный сценарий» получила лента «Паразиты».

