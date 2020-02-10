Москва, , 14:02 — REGNUM В сети появился первый трейлер фильма «Чернобыль: Бездна» от режиссёра Данилы Козловского. Ролик был опубликован 10 февраля на YouTube-канале компании Central Partnership.

Главный герой фильма Алексей (Данила Козловский) — пожарный, который записывается в ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Вместе с другими добровольцами ему предстоит «спустится в самое пекло».

Премьера фильма «Чернобыль: Бездна» состоится в 2020 году. Точная дата пока не сообщается.

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