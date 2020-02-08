Москва, , 21:28 — REGNUM Московская филармония 3 февраля открыла продажу абонементов сезона 2020/21. За первые сутки было продано более 38 000 абонементов. Это на 8000 больше, чем в прошлом году за это же время, информирует сайт Министерства культуры.

«На сегодняшний день в филармонии более 100 тысяч абонементодержателей, а значит, для множества слушателей филармонические концерты стали духовной потребностью, многолетней культурной традицией. Мы очень ценим преданность аудитории, готовой купить несколько абонементов на концерты, многие из которых состоятся через несколько месяцев», — отметил генеральный директор Московской филармонии Алексей Шалашов.

В филармонических концертах сезона 2020/21 примут участие более 600 музыкальных коллективов и исполнителей. Среди них ведущие российские дирижеры и музыканты — Владимир Федосеев, Владимир Спиваков, Юрий Башмет, Михаил Плетнев, Владимир Юровский, Туган Сохиев, Юрий Симонов, Валерий Полянский, Павел Коган.