Москва, , 10:42 — REGNUM Выставку «Сальвадор Дали. Магическое искусство» за 6 февраля посетили 9,8 тысяч человек. Таким образом побит рекорд по количеству людей, посмотревших экспозицию в один день. Ранее в среднем в московский Манеж приходили по девять тысяч посетителей. Об этом сообщают организаторы выставки.

На выставке «Сальвадор Дали. Магическое искусство» представлено более 180 работ знаменитого сюрреалиста.

Надо наметить, что среди представленных работ мастера много небольших. Насколько внимательно можно рассмотреть его иллюстрации к «Божественной комедии» Данте при таком стечении народу сказать трудно.