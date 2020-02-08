Нью-Йорк, США, , 04:11 — REGNUM К проекту перезагрузки сериала «Уокер, техасский рейнджер» присоеднилась актриса Линдси Морган. Об этом 8 февраля сообщил портал Screen Rant.

https://twitter.com/screenrant/status/1225924469757284352

Актриса хорошо известна зрителям по ролям в сериалах «Сотня», «Главный госпиталь» и фильмам «Скайлайн 2» и «Укусы целомудрия». В сериале она исполнит роль коллеги Уокера по имени Мики, являющейся «одной из первых женщин в истории техасских рейнджеров».

В качестве шоураннера и исполнителя главной роли выступит актёр и продюсер Джаред Падалеки. Он сыграет Корделла Уокера — вдовца и отца двоих детей, который возвратился в Остин (штат Техас, США) после того, как несколько лет работал под прикрытием.

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