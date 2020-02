Лос-Анджелес, США, , 23:06 — REGNUM Петицию с просьбой заменить Эмбер Хёрд в роли Меры в предстоящем кинокомиксе «Аквамен 2» подписали уже более 220 тыс. человек. Об этом 7 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Издание омечает, что количество подписантов увеличивается стремительно: ещё три дня назад, 4 февраля 2019 года, под ней было оставлено 140 тыс. подписей. Авторы петиции заявили, что поскольку вина Хёрд не вызывает сомнений, то Warner Bros. и DC Entertainment «должны и обязаны удалить Хёрд из своего кинопроекта «Аквамен 2».

Ранее ИА REGNUM сообщило: инсайдеры предоставили СМИ информацию, что некоторые менеджеры Warner Bros. считают, что из-за шумихи в прессе стоит найти другую актрису на роль Меры в «Аквамене 2».

Это произошло после того, как в сеть попала аудиозапись, на которой Хёрд признаётся в том, что она применяла физическое насилие по отношению к своему бывшему мужу Джонни Деппу.

