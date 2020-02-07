Санкт-Петербург, , 22:49 — REGNUM До 12 апреля на острове Новая Голландия во дворе здания «Бутылка» будет показываться видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010» одного из самых известных современных художников Дэвида Хокни. Об этом сообщает официальный сайт Новой Голландии.

Как отмечают искусствоведы, видеоработа «Уолдгейтский лес, зима, 2010» демонстрирует увлечение художника современными медиа и технологиями. Заснеженный лес в Восточном Йоркшире, где Хокни провел детство, снят с помощью девяти камер для достижения эффекта, который автор называет «кубистским фильмом».

Для показа этой уникальной работы архитектурным бюро Ludi Architects разработан дизайн павильона, вписанный во двор здания «Бутылка». В рамках проекта также состоятся показы двух биографических фильмов о художнике, а также серия мероприятий, посвященных творчеству Хокни.