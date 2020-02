Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM Режиссёр Тим Бёртон может снять перезагрузку комедийного фантастического фильма «Марс атакует!» 1996 года. Об этом 5 февраля написал портал We Got This Covered.

Инсайдеры сообщили изданию, что кинокомпания Warner Bros. заинтересована в реализации этого проекта и продюсеры хотели бы, чтобы им занимался именно Бёртон. О будущем фильме пока известно лишь то, что это будет «современный ремейк».

Оригинальный фильм «Марс атакует!» был создан на основе одноимённой серии популярных в США коллекционных карточек.

Несмотря на то, что в нём снялись такие известные фигуры, как Джек Николсон, Гленн Клоуз, Дэнни Де Вито, Сара Джессика Паркер, Майкл Джей Фокс, Том Джонс, Натали Портман, Джек Блэк и другие, картина фактически провалилась в прокате. При бюджете $70 млн она собрала в США лишь $37,7 млн, а в мире — около $101,3 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Вышел трейлер драмы «Неизбранные дороги» с Эль Фэннинг и Хавьером Бардемом