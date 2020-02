Лос-Анджелес, США, , 21:11 — REGNUM Режиссёр Джастин Лин сказал, что в фильме «Форсаж 9» будет объяснено, как именно Хан (Сон Кан) выжил в автокатастрофе, которая была показана в фильме «Тройной форсаж: Токийский дрифт». Об этом 4 февраля сообщил портал We Got This Covered.

Кинематографист сообщил, что Хан является для него «особенным» персонажем и после того, как он покинул франшизу, этот герой как бы ушел вместе с ним.

«Одна из причин, по которой я вернулся, — вернуть его», — сказал Лин.

Он добавил: фанаты как-то раз сказали ему, что они не понимают, как Хан мог погибнуть. После этого Лин постоянно об этом думал и решил, что он должен «добиться справедливости» для Хана.

«Всё связано, давайте просто скажем так. Всё, что происходит во вселенной «Форсажа» имеет причину», — таким образом режиссёр ушёл от вопроса фанатов, касающегося «воскрешения» Хана.

