Щецин, Польша, , 16:27 — REGNUM В антикварном салоне польского Щецина искусствоведы обнаружили неизвестное полотно французского импрессиониста Эдуарда Мане. Подлинность работы уже подтвердили три экспертизы, одна из которых была проведена специалистами Министерства культуры Польши. Это портрет неизвестной женщины, он подписан буквами, предположительно Edouard Manet. История картины также отчасти подтверждает ее подлинность. Ее привез из Италии после Второй мировой войны польский военнослужащий. Долгое время она висела в Бытоме, пока он не раскрыл своим внукам происхождение полотна. Эксперты полагают, что это эскиз к большей работы, которую Мане так и не написал.